Marketlerde bile kuruldu! Vatandaşın en az 100 lirası...

Dünyayı kasıp kavuran Kovid salgınından korunmak isteyenler parasını gıda takviyeleri ile vitaminlere yatırdı. Yılın ilk üç çeyreğinde pazarda yüzde 53'lük büyüme yaşandı, büyüklük 1.2 milyar lirayı aştı. Pazara giren yeni ürünlerin yüzde 81.6'sı gıda takviyesi, 4.9'u enteral beslenme ve tıbbi amaçlı gıda, yüzde 2.9'u ise geleneksel bitkisel tıbbi ürün oldu.

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre marketlerde bile vitamin rafları kuruldu. Vatandaş vitamin ve gıda takviyelerine aylık en az 100 liralık ek bütçe ayırıyor. Vitamin ve gıda takviyelerini eksiksiz almak isteyen vatandaşın cebinden ise ortalama 500 lira çıkıyor.

PAZAR YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) verilerine göre, tüketici sağlığı dünyada 280 milyar dolarlık bir pazar. Bunun 120 milyar dolarını ise gıda takviyesi ve vitaminler alıyor. Türkiye'de de 640 milyon doları bulan pazarın 210 milyon doları gıda takviyesi ve vitaminlerden geliyor. GTBD Başkanı Samet Serttaş, pandemiyle birlikte bu pazardaki büyümenin yüzde 50'yi bulduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği dozlar çerçevesinde ve onaylı bir mevzuat kapsamında piyasaya çıktığı için de ürünlerin kullanımında herhangi bir sakınca olmadığının altını çizen Serttaş, bu dönemde tüketicinin en çok C, D, çinko, beta glukan ve Omega 3 içeren vitamin ve gıda takviyelerine talep gösterdiğini vurguladı.

Talep hızlı artınca bu alanda üretim yapan şirketlerin satışları da piyasaya sundukları ürün çeşitleri de artış gösterdi. Doğal sağlık destek ürünleri alanındaki ilk Ar-Ge merkezini kuran Zade Vital'in Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil, bu yıl ilk çeyrekte C vitamini tablet üretimine başladıklarını, bununla birlikte C vitamini ve Sambucus üretimini aktifleştirdiklerini ifade etti. Büyükhelvacıgil, "Bu süreçte üretim kapasitemizi 3 katına çıkardık. C vitaminine talep çok" dedi.

MEYVE SUYUNUN DEĞERİ ANLAŞILDI

Bu trend sanayide de büyük bir dönüşüme neden oluyor. Besin zengileştiriciler denen, mevcut paketli gıda ürünlerine faydalı mineral ve vitaminlerin katılmasıyla satışa sunulan ürünlere de talep yükselişte. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, "Vitamin içeren, bağışıklığı güçlendiren meyve suyunun değeri, pandemi döneminde daha iyi anlaşıldı. Bu dönemde büyüme, daldaki meyveye en yakın ürün olan 'Sıkma' kategorilerinde tonaj artışı ile geldi. Tonaj bazında, 2020 yılı başından bu yana yüzde 12 büyüme elde ettik. Hane içi tüketimler arttığı için, 1 litrelik meyve suyu kategorisinde de büyüme kaydettik" diye konuştu.