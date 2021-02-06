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06.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Markette fahiş fiyata ‘hızlı ceza’ geliyor

Başta gıda olmak üzere fahiş fiyat artışı ve stokçulukta ceza süreçleri hızlandırılıyor. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili denetim yaptırabilecek.

Markette fahiş fiyata ‘hızlı ceza’ geliyor

Denetlemelerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye verilen 10 günlük savunma süresi 7 güne düşürülürken, belirlenen süreler içinde savunma yapılmasa da para cezası verilebilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili denetim ve inceleme yaptırabilecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması ‘gerektiği hallerde’ alınacak. Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 7 gün savunma süresi verilebilecek ve bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek. Daha önce 10 gün savunma süresi veriliyor ve bu süre 10 güne kadar uzatılabiliyordu.

 

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