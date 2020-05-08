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    HaberlerEkonomi Haberleri Marmaray’da ilk yurt içi yük treni
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    08.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Marmaray’da ilk yurt içi yük treni

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’dan ilk yurt içi yük treninin bu gece geçeceğini belirterek, “Yılda  25 bin konteyner, Anadolu’nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına ulaşacak” dedi.

    Marmaray’da ilk yurt içi yük treni

    Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray’ın Pekin’den Londra’ya kadar uzanan en kısa, ekonomik ve elverişli uluslararası demir yolu koridoru olan Orta Koridor’un en önemli halkalarından olduğunu kaydetti.

    Marmaray’dan ilk uluslararası yük treninin geçen yılın kasım ayında geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, Çin’den Avrupa’ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express’in, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483  kilometrelik yolu 12 günde kat ettiğini ve Prag’a ulaştığını anımsattı.

    Söz konusu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını ve ilk yurt içi yük trenin bu gece Marmaray’dan geçeceğini bildiren Karaismailoğlu, “Adana ve Gaziantep’ten alacağı yükleriyle Marmaray’dan geçiş yaparak Tekirdağ’ın Çorlu istasyonuna ulaşacak olan ve 16 vagondan oluşan yurt içi blok yük treni bir ilk olacak” dedi.

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