Marmaray’da ilk yurt içi yük treni

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray’ın Pekin’den Londra’ya kadar uzanan en kısa, ekonomik ve elverişli uluslararası demir yolu koridoru olan Orta Koridor’un en önemli halkalarından olduğunu kaydetti.

Marmaray’dan ilk uluslararası yük treninin geçen yılın kasım ayında geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, Çin’den Avrupa’ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express’in, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat ettiğini ve Prag’a ulaştığını anımsattı.

Söz konusu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını ve ilk yurt içi yük trenin bu gece Marmaray’dan geçeceğini bildiren Karaismailoğlu, “Adana ve Gaziantep’ten alacağı yükleriyle Marmaray’dan geçiş yaparak Tekirdağ’ın Çorlu istasyonuna ulaşacak olan ve 16 vagondan oluşan yurt içi blok yük treni bir ilk olacak” dedi.