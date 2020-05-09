BİST97.845-0.56EURO 7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da
    ABONE OL
    09.05.2020 - 13:58 | | DHA

    Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da

    Gaziantep'ten yola çıkıp Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni, son durağı olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.

    Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da

    Gaziantep'ten 16 vagon, 32 konteyner ile yola çıkan plastik ham madde taşıyan yük treni İstanbul Marmaray'dan geçini yaptıktan sonra sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi tren garına geldi. Burada treni Devlet Demiryolları personeli karşıladı.

    Gara yanaşan tren, rampaya çekilerek yükü boşaltıldı. Vagondaki konteynerler, iş makinesiyle TIR'lara Tekirdağ'a gönderildi.

      Güvenlik görevlisi şok sözlerle tehdit etti! "Hepsini mermi manyağı yapacağım..."Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Terhisler ne zaman, celp işlemleri ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu?

      Terhisler ne zaman, celp işlemleri ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu?

      Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

      Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

      Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

      Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

      Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

      Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

      Sıradaki Haber