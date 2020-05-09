Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da

Gaziantep'ten 16 vagon, 32 konteyner ile yola çıkan plastik ham madde taşıyan yük treni İstanbul Marmaray'dan geçini yaptıktan sonra sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi tren garına geldi. Burada treni Devlet Demiryolları personeli karşıladı.
Gara yanaşan tren, rampaya çekilerek yükü boşaltıldı. Vagondaki konteynerler, iş makinesiyle TIR'lara Tekirdağ'a gönderildi.
Güvenlik görevlisi şok sözlerle tehdit etti! "Hepsini mermi manyağı yapacağım..."Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.