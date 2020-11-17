Marmaris'te zeytin hasadına başlandı

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, yaklaşık 950 dekar alanda 10 bin zeytin ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz ile belediyeye ait 20 dönümlük arazide Marmaris Memecik ve Girit zeytini ağaçlarının bulunduğu alanda yapılan hasat etkinliğine katıldı.

Oktay ve Akdeniz, sırığa bağlı tırmıkla hasadı başlattı. Çiftçilere bereketli bir yıl dileyen Oktay, belediye işçileriyle bir süre zeytin topladı.

Hasat çalışmalarını görüntüleyen gazeteciler, zeytinlikten elde edilen ve daha önce sıkımı yapılan zeytin yağlarını tattı.

Oktay, burada yaptığı açıklamada, belediyenin arazisinde zeytin hasadının başladığını, turizm kenti olan ilçede butik ve marka ürünler ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Zeytinciliğin bölgede önemli yeri olduğunu belirten Oktay, "Bu zeytinyağının tadı çok güzel. Hem yağ hem sofralık zeytin anlamında Marmaris Memecik ve Girit zeytini, dünyada en özgün zeytin türlerinden biri. Burada ürettiğimiz zeytinyağlarını turizm fuarlarında ve çeşitli tanıtım etkinliklerinde dağıtacağız." diye konuştu.

Oktay, önümüzdeki yıllarda üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz de hasadın iyi geçtiğini, ağaç başına 5 kilograma yakın zeytinyağı elde ettiklerini bildirdi.