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    06.05.2020 - 08:53 | | AA

    Martta 816 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 816 yatırım teşvik belgesi verdi.

    Martta 816 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Bakanlığın, mart ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, martta 816 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 12 milyon 368 bin 706 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 52 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    Öte yandan sabit yatırım tutarı 350 milyon 691 bin 499 lira olan ve 1164 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 40 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 316, sabit yatırım tutarı 9 milyar 980 milyon 965 bin 98 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 9 bin 652 oldu.

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