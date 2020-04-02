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    HaberlerEkonomi Haberleri Mart'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı %1,6 oranında arttı
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    02.04.2020 - 09:53 | | Foreks

    Mart'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı %1,6 oranında arttı

    49.221 adet olan 2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç  pazar toplamına göre satışlar %1,6 oranında arttı. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50.008 adet oldu.

    Mart'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı %1,6 oranında arttı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre,  aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,26  arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 38.628 adet satış  gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre  %4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet  satış yaşanmıştı.

    Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,62 artarak 124.403 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı üç aylık dönemde 88.469  adet toplam pazar gerçekleşmişti.

    Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %44,79 oranında artarak 99.630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet satış yaşanmıştı.

    Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen  yıla göre %26,03 artarak 24.773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19.657 adet satış gerçekleşmişti."

    Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla dolduCorona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.
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