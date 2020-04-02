Mart'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı %1,6 oranında arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,26 arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 38.628 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre %4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet satış yaşanmıştı.

Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,62 artarak 124.403 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı üç aylık dönemde 88.469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %44,79 oranında artarak 99.630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %26,03 artarak 24.773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19.657 adet satış gerçekleşmişti."