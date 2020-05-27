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    27.05.2020 - 08:26 |

    Maske kumaşı karaborsaya düştü

    Maske kumaşına talep arttı ve fiyatlar katlandı. Üreticiler iç pazardan kesip, ihracat yapınca kumaş karaborsaya düştü. Virüs öncesi 2 $ olan kumaş fiyatı 45 $’a kadar fırladı.

    Maske kumaşı karaborsaya düştü

    Hükümet Kovid- 19'la mücadele kapsamında maske, tıbbi koruyucu önlük, tulum gibi ürünlerin üretim, dağıtım ve satışında kontrolü sağlarken şimdi de kumaş fırsatçıları meydana çıktı.

    Bu ürünlerin üretiminde kullanılan 'Nonwoven' kumaşların fiyatları piyasada 4-5 kat arttı. Virüs öncesi fiyatı 2-3 dolardan satılan kumaşın fabrika fiyatı 15 dolara kadar yükseldi. Piyasada bulunmakta zorluk çekilen kumaşın ikincil pazarı da oluşunca fiyatlar 45 dolara kadar fırladı. Maske kumaşı karaborsaya düştü.

    Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre ağırlıklı olarak Gaziantep'te bulunan 'Nonwoven' kumaş üreticilerinin yüksek talebi fırsata çevirdiğini belirten maske üreticileri, "Maske ihracatına yasak geldi ancak kumaşa yasak gelmedi. Böyle olunca yurtdışından kumaşa yüksek talep oluştu. Parası peşin ödenen kumaşı teslim etmek için 4-5 ay sonrasına gün veriliyor. Şu anda piyasada kumaş bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir de bunun ikincil pazarı oluştu. Bu fiyatları daha da katladı. Nonwoven kumaş karaborsaya düştü" diyor.

    İZNE TABİ OLMALI

    Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, salgın öncesi Nonwoven kumaşın yüzde 7-8'inin iç pazarda kullanıldığını belirterek, "Ancak salgınla bu oran yüzde 20-25'lere çıktı. Yurtdışından da talep artınca üreticiler ihracata odaklandı, iç pazarda kumaş fiyatları astronomik oranda arttı. Kumaş bulmakta da sıkıntı baş göstermeye başladı" dedi. Kumaş ihracatının da izne tabi tutulması gerektiğini belirten Demir, "Üreticilere kapasitelerinin yüzde 25'ini iç pazara vermek kaydıyla ihracat izni verilmeli. Fiyatlar da makul seviyelere çekilmeli" diye konuştu. Sorunu Ticaret Bakanlığı ile de paylaştıklarını aktaran Demir, en kısa sürede çözüm beklediklerini ekledi.

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