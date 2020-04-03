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    03.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Maske vurguncuları ifşa edildi

    Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı. Fahiş fiyat uygulayan firmalar arasında eczane ve perakendecilerin yanı sıra popüler alışveriş sitelerine ürün tedarik eden firmalar dikkat çekti.

    Maske vurguncuları ifşa edildi

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı.

    Duyuruda, Reklam Kurulu’nun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı. 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin de devam ettiği açıklandı.

    İnternetten satış

    Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkat çekti. Fahiş fiyat uygulanan ürünleri satıldığı mecralar arasında popüler internet alışveriş siteleri dikkat çekerken, çok sayıda eczane ve perakendeciye de ceza uygulandı.

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