Maskede tek fiyat olacak tanesi 1 liraya satılacak

Cerrahi maskelerin perakende noktalarındaki satışında uygulanacak üst fiyat belli oldu. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedinin, KDV dahil en fazla 1 liraya satılacağını açıkladı. 1 liranın üzerindeki satışlar, ‘fahiş fiyat’ olarak değerlendirilecek. Cerrahi maskeler 50’li paketler halinde satılacak.



Dünyada Kovid-19 salgınının görülmesiyle birlikte en çok tartışılan konulardan biri de ‘maske’ oldu. Türkiye’de salgın başlayınca 50’li paketlerdeki tek kullanımlık cerrahi maskeler online satış kanallarında 300 liraya varan fiyattan tüketiciye satıldı.



Satışlar bugün başlıyor



Bugün itibarıyla başta İstanbul, ardından büyük şehirlerden başlamak üzere market, eczane, medikal firmalar ve e-ticaret sitelerinden cerrahi maske satışı yapılacak. Ticaret Bakanlığı’ndan maske satışıyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamak. İlk etapta 50’li paketler halinde satılacak, önümüzdeki hafta 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulacak.”

Medikal sektör temsilcileri ise, maskenin medikal satış yapan yerlerden satılmasının uygun olacağını söyledi.



‘Eczanelerde satılsın’

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, “Tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde veya internette satılmasını doğru bulmuyoruz” dedi. İstanbul’da bir eczane yetkilisi, henüz ellerinde maske olmadığını belirterek, “Salgından önce de tekli paketteki telli maskeleri 1 liraya satıyorduk” dedi.

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, maske tedariklerinin sağlandığını söyledi. Maskenin hijyen koşulları içinde satılmasıyla ulaşımının da kolaylaşacağını belirten Delikanlı, maskelerin medikal ürün satan yerlerde satılması gerektiğini kaydetti.



‘Yüksek fiyatı şikayet edin’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicileri maskede yüksek fiyata karşı uyararak, “Karaborsacıyı HFA, CİMER, ALO 175’e ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘0552 189 0 189’ nolu hattına bildirin. Ayrıca vatandaşlar maskeleri geri dönüşüme göndermeli” dedi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal ise, bu dönemde tüketici sağlığının ve güvenliğinin korunmasının önemine değindi.





Stokta yeterli maske var



Maske stoku konusunda sorun yaşamadıklarını belirten Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz ve kritik öneme sahip bu ürüne olan yüksek talebi yönetmek için şu anda 5 milyon maskenin tedarikini de tamamlamış bulunuyoruz” dedi. Metro Türkiye, maske satışında her 1 tüketici için 3 kutu maske alım sınırlaması getiriyor.

