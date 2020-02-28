Maskede vurguna geçit yok

Pekcan, CNN Türk’te, alınan önlemler ve salgının ticarete etkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

8 firmada şikâyet var

Dünyadaki salgınının ardından yurt içinde maskeye fahiş fiyat uygulandığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Pekcan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Maskelerde fiyat artışı yönünde şikâyetler var. Bugüne kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan, Fethiye Devlet Hastanesi’nden ve internet üzerinden satışlarla ilgili şikâyet aldık. Bize toplam 8 firmayla ilgili şikâyet geldi. Vatandaşlarımız şikâyetlerini Alo 175’e başvurarak ya da ‘Haksız Fiyat Artışı (HFA)’ mobil uygulamasından ulaştırabilir.

Vatandaşın şikâyeti üzerine buralarda tespit yapıyoruz ancak Ticaret Bakanlığı olarak hemen ceza kesmiyoruz. Reklam Kurulumuz var ve orada 19 üye bulunuyor. Sadece başkan ve bir üye Ticaret Bakanlığı’ndan, 17’si sivil toplum kuruluşu, medya kuruluşu ve iş dünyası temsilcilerinden oluşuyor.

Tespitler sonucu önce firmadan savunma istiyoruz. Sebeplerine bakıyoruz ve değerlendirdikten sonra Reklam Kurulu tarafından ceza kesilebiliyor. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart’taydı, biz maske şikâyetlerinden dolayı 3 Mart’a çektik. En fazla 104 bin liraya kadar cezası var.”

Pekcan, Çin’den ithalat yapan uluslararası bazı firmaların Türk firmalardan teklif almaya başladığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

Çin yerine Türkiye

“İhracatımızın yüzde 50’si Avrupa Birliği (AB) ülkelerine. AB ülkeleri ile jeopolitik konumumuzdan dolayı oraya ihracatın dönmesi diğer ülkelere nazaran daha kolay olacaktır. Çin’deki salgından Güney Kore, Vietnam, Tayland gibi Çin ile ekonomisi entegre ülkelerin daha çok etkilenmesi bekleniyor.

Bizim tekstil, hazır giyim, deri, mobilya gibi sektörlerde ihracat potansiyelimiz var. Bu doğrultuda da firmalarımız ciddi hazırlık içindeler ama tabii ki bunlar bir tedarik, sipariş, kalite kontrol, onay süreçleri gerektiriyor. Biz bunun etkilerini yılın ikinci çeyreğinde görmeyi bekliyoruz.”

Sınırda önlem almaya devam

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak sınır kapılarında önlemler almaya devam ettiklerini de söyledi.

İran’a açılan gümrük kapılarını kapattıklarını hatırlatan Pekcan, “Şu anda İran’daki yük nedeniyle Gürcistan’daki Sarp Kapımızı 24 saat çalışır hale getirdik. Türközü ve Çıldır - Aktaş kapılarının da kapasitesini artırdık” dedi.

Gürcistan’dan muhatap bakan ile görüştüklerini, orada İran üzerinden gelen 1 kişide Kovid-19 vakası görüldüğünü aktaran Pekcan, bu ülkeye bugüne kadar TIR şoförlerinin kimlikle geçebildiğini ancak salgın nedeniyle artık pasaport kontrolü yapıldığını bildirdi.