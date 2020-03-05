Maskeleri düştü

10 kat artar



Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınının dünyanın birçok bölgesinde yayılmasıyla Türkiye’deki tıbbi maske fiyatlarında görülen artışlara ilişkin değerlendirmede bulundu.



Pekcan, bakanlık olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü kanalıyla denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, son zamanlarda maske ve bazı tıbbi cihaz ve ekipmanda fahiş fiyat artışı yapıldığı yönünde şikayetler almaya başladıklarını söyledi.



Resmi olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan 1, Fethiye Devlet Hastanesi’nden 3 şikayet geldiğini, bakanlığın da resen 9 tespit yaptığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:



“13 firmayı inceledik. Kendilerinden savunma aldık. 3 Mart itibarıyla Reklam Kurulumuz toplandı. Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Reklam Kurulu’nda 13 firmadan 9’u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık.

İncelemelerimiz sürecek. Aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var.”



Vatandaşların çoğunlukla sosyal medyada şikayetini dile getirdiğine dikkati çeken Pekcan, Alo 175 hattı ya da Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması ile şikayetlerin iletilmesi gerektiğini, aksi takdirde bakanlığın resen takip ettiklerinin dışında soruşturma açılamadığını bildirdi.

İHRACAT ÖN İZNE BAĞLI

Pekcan, Kovid-19’un dünyada yayıldığını belirterek şöyle konuştu:



“Çok şükür Sağlık Bakanımızın altını çizdiği gibi bugüne kadar Türkiye’de görülmedi ancak görülmesi büyük bir olasılık. Bu konuda da tedbir almak üzere bugün (dün) Resmi Gazete’de yayımlandı, başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağladık.



Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta da yüzde 70 artış var. Amacımız üreticimizin ve ihracatçımızın ticaretine engel olmak değil, öncelikle iç talebin karşılanmasını sağlamak ve fazlasının ihracatının da önünü açmak.”





Milliyet Gazetesi 26 Şubat’ta fahiş fiyatla maske satışı yapanları manşetine taşımıştı.