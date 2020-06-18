Maskeli plaj modası

Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, Türkiye’de kadın plaj giyim pazarının büyüklüğünün 627 milyon TL’ye ulaştığını belirterek, bu yıl pazarda büyük bir düşüş öngörmediklerini çünkü havaların ısınmasıyla talepte önemli artış yaşandığını söyledi.



Balkondan yazlığa



Karaibrahimoğlu, “Özellikle evlerimize çekildiğimiz mart - nisan ve mayıstaki güneşli havalarda balkondan güneşlenmeye devam ettik. Havaların iyice ısınması ve seyahat yasağının kalkmasıyla yazlık bölgelere kayan iç turizmle, plaj ürünlerine olan talep ciddi oranda arttı” dedi.



Penti olarak Türkiye’de plaj giyiminde geçen yıl yüzde 24’lük pazar payları olduğunu da aktaran Karaibrahimoğlu, e-ticaret kanallarının bu süreçte çok geliştiğini kaydetti.



Sunset Pazarlama Müdürü Birsen Çelikkaya ise, pandemi döneminde satışların durma noktasına geldiğini ancak mayısın ilk haftasından itibaren işlerin açıldığını vurgulayarak, “Özellikle haziranla beraber talep çok arttı. Şu anda talebe yetişemiyoruz. Hem online, hem mağaza tarafında ciddi artış var. Son bir aydır her şey güzel gidiyor. Bir dönem sadece online satışa ağırlık verdik” dedi.



Bu yıl geçen yılın aksine mayoya talep olduğunu aktaran Çelikkaya, şunları söyledi:



“Satışlar yüzde 60 mayo, yüzde 40 bikini şeklinde. Geçen yıl tam tersiydi. Bu yıl ürünlerin satıldığı yerlerde mayo, bikini denemesi de çok az yapılıyor. Denemeden satış daha fazla. İade alınan ürünler de ciddi dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor.”



Temmuzda koruyucu ürünler geliyor



Mert Karaibrahimoğlu, bu sezon doğadan ilham aldıkları tasarımlar ve vintage detaylara ağırlık verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



“Sezonda, kahve, tarçın, turuncu ve taş grilerinin ağırlıkta olduğu, minimal, zarif çizgiler bir araya geliyor. Pastel ve mat renkler yumuşak dokuma kumaşlar üzerinde çiçek baskılarını renklendiriyor. Penti Young ile de çocuklar için plaj koleksiyonu hazırladık. Şu anda koleksiyonumuzda maskeli mayo yok. Ancak koruyucu ürünleri barındıran yeni koleksiyonumuzu temmuzda tüketicilerle buluşturacağız. Pandemi ile hijyenik ürünleri de üretmeye başlayacağız. ‘BluSky’ adlı kişisel korumaya yönelik yeni bir antibakteriyel koleksiyonumuz geliyor.”





Mayo - maske kombini peşinde

Maskeli mayo hazırladıklarını anlatan Birsen Çelikkaya, “İnsanlar plajda tıbbi maske yerine mayo ve bikinisine uygun maske istiyor. Mayo kumaşından maske üretiyoruz. Rahat nefes alınıyor ve yıkanabiliyor. Bu yıl Türkiye’de mayo ve bikinide 30 milyon adet üretim yapılacak” dedi.