Masko’dan tüketiciler için ‘Premium’ hamle

Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu şu bilgileri verdi:

“Biz 700’den fazla markayı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Artık karşımızda karar verene kadar araştıran, seçeneklere uygun veri üreten ve satın almanın her aşamasını bilinçli bir şekilde yürüten alıcılar var. Dolayısıyla satın aldıktan sonra herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağının garantisini verebilmek için yeni mekanizmaların devreye girmesi gerekir. Premium logolu mağazalardan ürün satın alan müşterilerimize Masko güvencesi sunuyoruz. Hizmet anlayışımız, ürünün kurulumundan itibaren yaşanabilecek tüm sorun ve şikayetleri kapsıyor. Satış sonrası hizmetlerin; kaliteli, hızlı, efektif ve çözüm odaklı olacak şekilde yürütülmesini sağlıyoruz.”