Matbaa Sanayicileri Anadolu'ya yayılmak istiyor

Promosyon ve matbaa sektörünün Anadolu’ya ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olması için özellikle Gaziantep’te yapılan toplantıda konuşan PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Bu etkinlik vesilesi ile sektörümüzün İstanbul merkezli olan geleneksel yapısının Anadolu’ya yayılması ve dağılması bakımından bu buluşmaların oldukça önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

“Gaziantep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sanayi ve ticaret alt yapısıyla Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutmakta olan bir şehrimizdir” diyen Ömer Karatemiz, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş kenti olan Gaziantep birçok sektörde ülkemiz için bir üretim üssü olma özelliğini sürdürmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ KAZANDI

Başkan Karatemiz, basım sanayi ve promosyon ürünleri alanında son bir-kaç yıldan bu yana ülkemizin, oldukça güçlü bir şekilde uluslararası rekabet gücü kazandığını belirtti.