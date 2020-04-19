‘Mayıs ayı sonuna doğru normalleşme başlayabilir’

Bakan Ersoy, NTV’nin canlı yayınında gündeme ve turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Koronavirüs vaka sayılarına değinen Ersoy, özellikle nisan ayı sonu mayıs ayı başında çok ciddi kırılmalar olacağını ve hızla aşağı doğru gideceğini öngördüklerini söyledi. Mayısın ikinci haftası, normalleşmenin Türkiye açısından mümkün olacağını düşündüğünü ifade eden Ersoy, tatil noktalarını çok sıkı izlediklerini, özellikle Antalya’da normalleşmenin şimdiden başladığını söyledi.

İlk turistler Asya’dan

“İlk olarak hangi ülkelerden turist gelmesini bekliyoruz?” sorusuna Ersoy, “Muhtemelen, ilk etapta Asya ülkeleri açılır diye düşünüyorum. Onlarda bir sıkıntı gözükmüyor, toparladılar. Almanya ve Avusturya, Orta Avrupa ve bazı Kuzey Avrupa ülkeleri hızlı toparlıyor. Onlar haziranın ortasından sonra aşamalı bir şekilde açılır diye düşünüyor. Rusya ve İngiltere’de belirsizlik devam ediyor. Onlar, temmuz sonunu bulabilir açılış olarak. Bazı Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri açılabilir” yanıtını verdi.

Sağlık altyapı haritası çıkarılıyor

Koronavirüs olmayan alanları belgeleyen sertifikayı alan işletmeler ve tesislerin de öncelikli olacağını kaydeden Ersoy, şöyle konuştu:

“Bizim sağlık altyapımız kuvvetli ama bunun belgelendirilmesi ve bir plana, haritaya dökülmesi lazım. Turistik ilçe bazında sağlık altyapısı haritasını çıkarıyoruz. Turizm açısından koronavirüssüz hayata geçiş adımlarını bu standardizasyon sayesinde sağlamış olacağız. Bu sertifikasyon ve standardizasyondan sonra karşılıklı mutabakatla aşamalı bir şekilde ülkelerle anlaşarak, havalimanı bazında aşamalı bir zaman planı dahilinde trafiği açışlara başlıyorsunuz.”

Sisteme büyük tur operatörlerinin de olumlu yaklaştıklarını kaydeden Ersoy, “Sonrasında bunu restoranlarımıza, otellerimize, pansiyonlarımıza kadar basit ve uygulanabilir bir şekilde yaymanız gerekiyor” dedi.

Koronasız alan sertifikası

Ersoy, “Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Koronavirüs olmayan alanları sertifike eden bir sistem” dedi. Uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi geliştireceklerini kaydeden Ersoy, turizmin ulaşım, tesisler ve bu ikisini kullanacak yolcular olmak üzere, 3 ayağının bulunduğunu söyledi. Ersoy, uluslararası otoritelerin verdiği kararla yolculardan ne tür bağışıklık belgeleri isteneceğiyle ilgili bir mutabakatın sağlanacağını, bütün bunları çatı sertifikasyon sistemi altında toplayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu, bizim kendi geliştirdiğimiz muhtemelen dünyaya da örnek olacak. Bütün STK’leri aşamalı bir şekilde komisyonun içine dahil ederek, hızlı bir şekilde mayısın ilk haftası bu sertifikasyon sistemini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Mayıs sonuna kadar da aşamalı bir şekilde turistik tesislerin bu sertifikayı almasını sağlayacağız. Bu bize yolcu gönderecek ülkelerin de gönül rahatlığı sağlamaları açısından çok önemli. Zaten Türkiye’nin sağlık altyapısı algısı çok iyi. Böyle bir sertifikasyon sistemi koyduğunuz zaman yani düzenli olarak tesis bazında denetimi ve eğitimi gerçekleştirdiğiniz zaman onlar da gönül rahatlığıyla vatandaşlarını Türkiye’ye gönderebilecekler.”