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    HaberlerEkonomi Haberleri Mayısa kadar patates ve soğan var
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    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mayısa kadar patates ve soğan var

    Stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren ürünlere yönelik gelişmelerin izlenmesi için “takip masaları” oluşturan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, soğan ve patateste üretimin turfanda ürünlerin yetişeceği mayısa kadar yeterli olacağı bildirildi.

    Mayısa kadar patates ve soğan var

    Patates ve soğanda üreticinin üretim kararı, bir önceki yıl oluşan fiyatlara göre belirleniyor. Geçen yılki fiyat artışına bağlı olarak üreticilerin patatese yönelimi yüksek oldu, 4.9 milyon ton patates üretildi. Soğan üretimi de 2.2 milyon ton oldu. 

     

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