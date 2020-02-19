Mayısa kadar patates ve soğan var

Patates ve soğanda üreticinin üretim kararı, bir önceki yıl oluşan fiyatlara göre belirleniyor. Geçen yılki fiyat artışına bağlı olarak üreticilerin patatese yönelimi yüksek oldu, 4.9 milyon ton patates üretildi. Soğan üretimi de 2.2 milyon ton oldu.