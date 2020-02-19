19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Mayısa kadar patates ve soğan var
Stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren ürünlere yönelik gelişmelerin izlenmesi için “takip masaları” oluşturan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, soğan ve patateste üretimin turfanda ürünlerin yetişeceği mayısa kadar yeterli olacağı bildirildi.
Patates ve soğanda üreticinin üretim kararı, bir önceki yıl oluşan fiyatlara göre belirleniyor. Geçen yılki fiyat artışına bağlı olarak üreticilerin patatese yönelimi yüksek oldu, 4.9 milyon ton patates üretildi. Soğan üretimi de 2.2 milyon ton oldu.