Mayısta 320 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 320 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 yurt içi satış ve teslim, 57 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 7 olarak gerçekleşti.