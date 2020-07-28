28.07.2020 - 14:33 |
McDonald's karının yüzde 67 azaldığını duyurdu
McDonald's, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin etkisi ile ikinci çeyrekte karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 azaldığını bildirdi.
Hisse başına dağıtılabilir kar 0,65 dolar olurken, net kar ise 483,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
McDonald's ikinci çeyrekte cirosunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 aalarak 3,76 milyar dolara gerilediğini belirtti.
İkinci çeyrekte faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 961,1 milyon dolar olurken, karşılaştırılabilir global satışlar ise yüzde 23,9 geriledi.
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