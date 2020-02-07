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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Mega projelere’ vatandaş ortaklığı
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    07.02.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    ‘Mega projelere’ vatandaş ortaklığı

    Büyük ölçekli projelere vatandaş ortaklığı modeli geliyor. TBMM’ye sunulan düzenlemeyle, “projeye dayalı menkul kıymet” piyasaya sürülerek, elde edilen gelir altyapı projelerinin finansmanında kullanılacak.

    ‘Mega projelere’ vatandaş ortaklığı

    AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Değişiklikle, kalkınma ve yatırım bankalarının da katılım bankaları gibi faizsiz fon kullandırılabilmesinin önü açılacak. İzinsiz bankacılık faaliyetlerinde kullanılan internet sitelerine erişimin engellenmesi sağlanacak. Finansal piyasalarda yaşanacak manipülatif hareketlere karşı idari para cezası getirilecek. Manipülatif işlemlerin belirlenmesinin ardından, elde edilen gelirin yüzde 5’ine kadar ceza kesilebilecek.

    Banka bilgileri

    Teklife göre, bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan kişisel veriler ve tüzel kişilere ait bilgiler müşteri sırrı haline gelecek. Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde müşteri sırrı ya da banka sırrı niteliğinde olan her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü taraflar ile paylaşılması ya da bunlara aktarılması konusunda yasaklama getirilebilecek. Ayrıca, bankaların bilgi sistemleri ve yedeklerinin yurtiçinde bulundurulması için karar alınabilecek.

    Kârdan pay

    Proje finansmanı düzenlemesiyle büyük ölçekli projelere vatandaşların ortak olması sağlanacak. Bunun için “Projeye dayalı menkul kıymet” piyasaya sürelerek, elde edilen gelir altyapı projelerinin finansmanında kullanılacak. Vatandaşlar bu enstrümanlarla projelerden kardan pay alabilecek. Aracı kurumlar proje finansmanı kredisi verebilecek, büyük projelerdeki kredilerin menkul kıymetleştirilebilecek, bu projelerin nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç edilebilecek.

    Masraf ayarı

    Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi yeniden düzenlenecek. Doğrudan Merkez Bankası’na yetki tanınacak. Kredi ve mevduat dışındaki POS komisyonları, alternatif dağıtım kanallarından yapılan işlemler ile ilgili çok şikayet gelmesi nedeniyle tüm diğer işlemler de bu kapsamda olacak.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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