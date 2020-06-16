Meksika ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Güney Amerika ülkelerinin ağır ekonomik ambargolarına maruz kalan Venezuela'ya insani gerekçelerle akaryakıt satabileceklerini söyledi.

Venezuela hükümetinin kendilerinden akaryakıt satışı için herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Obrador, "Bizden benzin talebinde bulunmaları halinde bunu insani bir ihtiyaç olarak değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Obrador, ABD'nin mali ve ticari yaptırımlar uygulama olasılığına da değinerek, "Bizi başka ülkelerin siyasi işlerine karıştırmayın, halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. Meksika kararlarını kendisi alan egemen ve bağımsız bir ülkedir." dedi.

Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkelerden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine Tahran yönetimi ülkeye beş akaryakıt tankeri göndermişti.