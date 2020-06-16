BİST109.556-0.25EURO7.730.08USD6.81-0.18ALTIN379.30-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Meksika ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır
    ABONE OL
    16.06.2020 - 00:02 | | AA

    Meksika ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'nın istemesi halinde bu ülkeye akaryakıt satmaya hazır olduklarını bildirdi.

    Meksika ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır

     

    Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Güney Amerika ülkelerinin ağır ekonomik ambargolarına maruz kalan Venezuela'ya insani gerekçelerle akaryakıt satabileceklerini söyledi.

    Venezuela hükümetinin kendilerinden akaryakıt satışı için herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Obrador, "Bizden benzin talebinde bulunmaları halinde bunu insani bir ihtiyaç olarak değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

    Obrador, ABD'nin mali ve ticari yaptırımlar uygulama olasılığına da değinerek, "Bizi başka ülkelerin siyasi işlerine karıştırmayın, halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. Meksika kararlarını kendisi alan egemen ve bağımsız bir ülkedir." dedi.

    Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkelerden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine Tahran yönetimi ülkeye beş akaryakıt tankeri göndermişti.

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Instagram çöktü mü, neden girilemiyor? (16 Haziran) Instagram erişim sorunu!

    Instagram çöktü mü, neden girilemiyor? (16 Haziran) Instagram erişim sorunu!

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Bakan Koca'dan, virüsle mücadele çağrısı

    Bakan Koca'dan, virüsle mücadele çağrısı 

    Sıradaki Haber