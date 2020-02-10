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    HaberlerEkonomi Haberleri Meksika’ya ihracatı artıracak Türk günü
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    10.02.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

    Meksika’ya ihracatı artıracak Türk günü

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM’nin 100. yılı dolayısıyla Meksika’da Türk günü yapılacağını açıkladı. Pekcan, “32 ayrı bölgeden bütün alıcıları, alım heyetlerini toplayacak Meksika’da bir Türk günü yapacağız” dedi. Pekcan, Meksika ile yılın ikinci yarısında KEK yapmayı da kararlaştırdıklarını söyledi.

    Meksika’ya ihracatı artıracak Türk günü

    Pekcan, Davos’ta Meksika Ekonomi bakanı ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

    Görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılı olduğunu belirttiğini kaydeden Pekcan, “’O zaman 100. yıl vesilesiyle Türk günü yapalım’ dedi. Bakan hanımla da mutabık kaldık. 32 ayrı bölgeden bütün alıcıları, alım heyetlerini toplayacak Meksika’da bir Türk günü yapacağız. KEK yapmayı da, ikinci yarıda onlarla KEK yapmayı kararlaştırdık” dedi.

    17 hedef ülke var

    Türkiye ile Meksika arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye’nin Meksika’ya ihracatı GTS’ye göre yüzde 2.48 artışla 668,2 milyon dolar, ithalatı da yüzde 10.44 artışla 743.1 milyon dolar oldu.

    İhracat Ana Planı çerçevesinde 17 “hedef ülkenin” arasında yer alan Meksika’ya yönelik Türkiye’nin ihracatını artırmak amacıyla pazara giriş enstrümanları etkin bir şekilde kullanılırken, bu kapsamda Nisan ayında Meksiko şehrinde “Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın yapılması öngörülüyor. Meksika 2019 yılında 2.6 trilyon dolar GSYİH ile dünyanın en büyük 11. ekonomisi.

     

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