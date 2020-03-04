04.03.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ° Â
Meleklerle Londraâ€™da
TÃ¼rkiyeâ€™de giriÅŸimcilerin sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmeyi hedefleyen Ä°stanbul Teknokent Entertechâ€™in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ICUBE UluslararasÄ± HÄ±zlandÄ±rma ProgramÄ±â€™nÄ±n yeni dÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ä°ngiltereâ€™de devam ediyor.
Ä°stanbul Teknokent Entertech Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yasin Erol, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ikinci dÃ¶nem ICUBE UluslararasÄ± HÄ±zlandÄ±rma ProgramÄ±â€™nÄ± baÅŸarÄ±yla bitiren 10 mezun giriÅŸimciyi daha yabancÄ± melek yatÄ±rÄ±mcÄ±larla buluÅŸmasÄ± ve potansiyel mÃ¼ÅŸterileriyle satÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmalarÄ± iÃ§in Ä°ngiltereâ€™ye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini aktardÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â