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    04.03.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ° Â

    Meleklerle Londraâ€™da

    TÃ¼rkiyeâ€™de giriÅŸimcilerin sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmeyi hedefleyen Ä°stanbul Teknokent Entertechâ€™in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ICUBE UluslararasÄ± HÄ±zlandÄ±rma ProgramÄ±â€™nÄ±n yeni dÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ä°ngiltereâ€™de devam ediyor.

    Meleklerle Londraâ€™da

    Ä°stanbul Teknokent Entertech Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yasin Erol, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ikinci dÃ¶nem ICUBE UluslararasÄ± HÄ±zlandÄ±rma ProgramÄ±â€™nÄ± baÅŸarÄ±yla bitiren 10 mezun giriÅŸimciyi daha yabancÄ± melek yatÄ±rÄ±mcÄ±larla buluÅŸmasÄ± ve potansiyel mÃ¼ÅŸterileriyle satÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmalarÄ± iÃ§in Ä°ngiltereâ€™ye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini aktardÄ±.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

    Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)Ä°ÅŸte gündemin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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