Memur maaş zam oranı ne kadar 2021, hesaplaması nasıl yapılır? Emekli maaşı hesaplama ve zamlı emekli maaşları detayları...

Memur maaşı zam oranı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaşı ve emekli maaşı zam oranları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte belli oldu. Memur ve emekli maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar ise merak ediliyor. Peki memur maaşı ve emekli maaşı zam oranı ne kadar, nasıl hesaplanır?

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NEDİR?

Emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak. Bağ-Kur tarım emeklilerin en düşük maaşı 1524 lira oldu.2000 öncesi SSK emeklilerin en düşük maaşı 2.419 lira oldu.

MEMUR MAAŞLARI ZAM ORANI NEDİR?

Memur maaşı zam oranı ile ilgili detaylar belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2021?

Profesör (1/4) 2020 temmuz ayında 8.027 lira alırken 2021 ocak ayında 8.699 TL'ye yükselecek.

Başkomiser (1/4) 2020 temmuz ayında 3.579 lira alırken 2021 ocak ayında 3.878 TL'ye yükselecek.



Avukat (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Öğretmen (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

2021 MEMUR MAAŞLARI

Hemşire (Lisans - 5/1) 2020 temmuz ayında 5.465 lira alırken 2021 ocak ayında 5.868 TL'ye yükselecek.

Polis memuru (8/1) 2020 temmuz ayında 6.388 lira alırken 2021 ocak ayında 6.859 TL'ye yükselecek.

Araştırma görevlisi (7/1) 2020 temmuz ayında 7.075 lira alırken 2021 ocak ayında 7.596 TL'ye yükselecek.