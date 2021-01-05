Memur maaş zammı ne kadar, en düşük memur maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zam oranı belli oldu!

Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zammı oranları ortaya çıktı. Oca ayında maaşlarını zamlı alacak olan memurlar zam oranlarını merak ediyorlar. Peki 2021 memur maaş zammı ne kadar? İşte en düşük memur maaşı ve emekli maaşı zammı detayları...

2021 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Memur maaş zammı oranı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam gelecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ORANI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 3 bin 812 TL’den 4 bin 92 TL’ye yükselecek. Memur emeklilerin en düşük maaşı 3 bin 21 lira oldu.

Polis memuru (8/1) 2020 temmuz ayında 6.388 lira alırken 2021 ocak ayında 6.859 TL'ye yükselecek.

Hemşire (Lisans - 5/1) 2020 temmuz ayında 5.465 lira alırken 2021 ocak ayında 5.868 TL'ye yükselecek.

Araştırma görevlisi (7/1) 2020 temmuz ayında 7.075 lira alırken 2021 ocak ayında 7.596 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Profesör (1/4) 2020 temmuz ayında 8.027 lira alırken 2021 ocak ayında 8.699 TL'ye yükselecek.

Öğretmen (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Polis memuru (8/1) 2020 temmuz ayında 3.579 lira alırken 2021 ocak ayında 3.878 TL'ye yükselecek.

İmam-hatip 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Avukat (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Mühendis (1/4)2020 temmuz ayında 4.222 lira alırken 2021 ocak ayında 4.575 TL'ye yükselecek.

Teknisyen (Lise -1/4) 2020 temmuz ayında 2.937 lira alırken 2021 ocak ayında 3.183 TL'ye yükselecek.