Memur ve emekli maaşı ve zammı ne kadar olacak? Zam oranları ne kadar?

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretle ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin gözü kulağı hükümetin açıklayacağı zam oranlarında... Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

OLASI ZAMLAR BELLİ OLDU

Türkiye'de memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranları hesaplanırken enflasyon rakamı baz alınıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle...

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şöyle olacak:

Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.

2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak.

Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.

Diğer sektörlerdeki zam oranları da netleşmeye başladı. Örneğin Bekçi(9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 Türk lirasına çıkması bekleniyor.

İŞTE HEMŞİRELERİN MAAŞI!

Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.

Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alacak.

Baş komiser (1/4) 6580 lira alırken yeni maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olacak.

Şube Müdürü (1/4) 6.605 lira alırken yeni maaşı 469 lira artarak 7.074 lira olacak.

Daire Başkanı (1/4) 8.810 lira alırken yeni maaşı 625 lira artarak 9.435 lira olacak.

Kaymakam (1/4) 9.202 lira alırken yeni maaşı 653 lira artarak 9.855 lira olacak.

Genel Müdürü (1/4) 13.210 lira alırken yeni maaşı 938 lira artarak 14.148 lira olacak.

Öte yandan en düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak.

Ancak en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldığı için kalan kısmı Hazine tamamlayacak.

En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.759 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.