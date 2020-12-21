Memur zam oranları 2021 belli oldu mu? 2021 Memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte öğretmen-hemşire-polis zamlı maaş tahminleri...

Memur maaşı zam oranları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Memurlar ve emekliler ocak ayında yapılacak zam oranını bekliyorlar. Zam oranı ile birlikte memur maaşının ne kadar artacağı merak ediliyor. Peki memur maaşına ne kadar zam gelecek 2021? İşte öğretmen-hemşire-polis ve bekçi zamlı maaş tahminleri...

MEMUR MAAŞI ZAMMI VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK 2021?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle oluyor; Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şu şekilde gerçekleşecek; Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.

2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olması bekleniyor.

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Baş komiser (1/4) 6580 lira alırken yeni maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞ TAHMİNİ...

Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.

HEMŞİRE MAAŞI ZAM ORANI NE OLACAK?

Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.

BEKÇİ MAAŞI ZAMMI İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

Bekçi(9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 Türk lirasına çıkması bekleniyor.