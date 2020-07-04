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    HaberlerEkonomi Haberleri Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var
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    04.07.2020 - 07:00 | | Mithat Yurdakul

    Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var

    Emekli ve memurun ikinci yarıdaki zam ve fark oranı belli oldu. SSK ve Bağ - Kur emekli aylıklarında yüzde 5.75 artış olacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 1.75 fark alacak

    Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var
    Mithat Yurdakul

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 6 aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 olurken, enflasyona endeksli memur ve emekli aylıkları da güncellendi.

    Buna göre, 2020’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam ve 1.75 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ - Kur emeklilerine de yılın ikinci yarısı için yüzde 5.75 maaş zammı yansıtılacak.

    TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak - haziran arası dönemde yüzde 5.75 artmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı yeni aylıklar belli oldu. 2020’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam ve 1.75 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ - Kur emeklilerine ise yılın ikinci yarısı için yüzde 5.75 maaş zammı yansıtılacak.

    Temmuz zammıyla eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselirken, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük Bağ - Kur aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım Bağ - Kur’lusu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye çıkacak.

    Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var

    Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var

    Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var


    Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var

    Memura ve emekliye yüzde 5.75 zam var

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