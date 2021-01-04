Memurların gözü  enflasyona çevrildi

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3.03’ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

15 Ocak’ta alınıyor

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020’nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5.75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.