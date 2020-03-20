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    HaberlerEkonomi Haberleri Mercedes-Benz Türk, corona virüs nedeniyle üretim faaliyetlerine ara verdi
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    20.03.2020 - 12:54 | | Foreks

    Mercedes-Benz Türk, corona virüs nedeniyle üretim faaliyetlerine ara verdi

    Mercedes-Benz Türk, corona virüs nedeniyle üretim faaliyetlerine Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına  ara verme kararı aldı.

    Mercedes-Benz Türk, corona virüs nedeniyle üretim faaliyetlerine ara verdi

    Mercedes-Benz Türk'ten yapılan açıklamada, şöyle denildi: Mercedes-Benz Türk olarak, yeni tip koronavirüs (COVID-19)  salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik  tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar  kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020  tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık.

    "TEDBİR KARARINI ZARURİ OLARAK ALDIK"

    Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki  tavsiyeleri doğrultusunda  hem çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlama  hem de halk sağlığını koruma sorumluluklarımız kapsamında bu tedbir  kararını zaruri olarak aldığımızı bildirmek isteriz.

    Mercedes-Benz Türk Yönetimi, gelişmeleri yakından takip etmektedir  ve gerekli olması durumunda ek önlemler ivedilikle alınacaktır.

    Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin  en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim  ağının ayrılmaz bir parçası olan Mercedes-Benz Türk  küresel salgının  etkisini azaltmasıyla birlikte üretime devam ederek, ülke ekonomisine  katkılarını artırarak sürdürecektir."

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