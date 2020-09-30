BİST1.1230.00EURO9.180.10USD7.820.14ALTIN477.531.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Mercedes-Benz Türk’ten büyük kamyon teslimatı
    ABONE OL
    30.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mercedes-Benz Türk’ten büyük kamyon teslimatı

    Mercedes-Benz Türk bu yılın en büyük kamyon teslimatını 300 adet Actros 1848 LS ile Hüner Grup’a gerçekleştirdi.

    Mercedes-Benz Türk’ten büyük kamyon teslimatı

    Bu teslimat ile Hüner Grup, ilk kez filosuna Mercedes-Benz yıldızlı araçlar ekledi. Faaliyetlerine 1995 yılında İstanbul’da başlayan Hüner Global Lojistik ve 2011 yılında kurulan HNR Lojistik, Mercedes-Benz Türk’ten toplam 300 adetlik Actros 1848 LS çekiciyi törenle teslim aldı. Mercedes-Benz Türk ile Hüner Grup arasındaki ilk büyük iş ortaklığı olan bu teslimat aynı zamanda 2020 yılında gerçekleştirilen en büyük çekici teslimatı olma özelliğini taşıyor.

    Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Hüner Grup’un talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, özel olarak üretilen 300 adet Actros 1848 LS çekicinin eklenmesiyle Hüner Grup filosundaki çekici sayısı 521 adede yükseldi.

    İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Ümitcan tehdit mesajları atıyor’

    ‘Ümitcan tehdit mesajları atıyor’

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    ‘Korkudan evde ölen hastalarımız var!’

    ‘Korkudan evde ölen hastalarımız var!’

    Sıradaki Haber