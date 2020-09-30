Mercedes-Benz Türk’ten büyük kamyon teslimatı

Bu teslimat ile Hüner Grup, ilk kez filosuna Mercedes-Benz yıldızlı araçlar ekledi. Faaliyetlerine 1995 yılında İstanbul’da başlayan Hüner Global Lojistik ve 2011 yılında kurulan HNR Lojistik, Mercedes-Benz Türk’ten toplam 300 adetlik Actros 1848 LS çekiciyi törenle teslim aldı. Mercedes-Benz Türk ile Hüner Grup arasındaki ilk büyük iş ortaklığı olan bu teslimat aynı zamanda 2020 yılında gerçekleştirilen en büyük çekici teslimatı olma özelliğini taşıyor.



Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Hüner Grup’un talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, özel olarak üretilen 300 adet Actros 1848 LS çekicinin eklenmesiyle Hüner Grup filosundaki çekici sayısı 521 adede yükseldi.