‘Mercedes Türkiye’ 150 kabin bağışladı

İlk aşamada 100 adet entübasyon kabini ve 50 adet numune kabini üretilirken bu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığı’na bağışlanıyor.

Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığı’nca yapılıyor. Kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı korunmasında önemli görev görüyor. Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler, dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüse karşı desteğini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Almanya’nın farklı kentlerindeki ulaşım ihtiyaçları için araç tahsis eden şirket 110.000 adedi aşkın maske desteği sağladı. Uzun yıllardır 3D yazıcı teknolojisini kullanan Daimler, 3D yazıcı ağını yıllık 150 bin adetlik medikal ürün üretimi için devreye alıyor.



Solunum cihazı

Ayrıca Mercedes Formula 1 takımının mühendisleri Londra Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlarla geliştirdikleri; Kovid - 19 hastalarının yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başladı.