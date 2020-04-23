BİST98.1710,57EURO7,55-0,04USD6,980,01ALTIN384,561,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Mercedes Türkiye’ 150 kabin bağışladı
    ABONE OL
    23.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Mercedes Türkiye’ 150 kabin bağışladı

    Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle oluşan medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere pleksi kabinlerin üretimine başladı. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı pleksi kabinler, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak

    ‘Mercedes Türkiye’ 150 kabin bağışladı

    İlk aşamada 100 adet entübasyon kabini ve 50 adet numune kabini üretilirken bu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığı’na bağışlanıyor.

    Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığı’nca yapılıyor. Kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı korunmasında önemli görev görüyor. Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler, dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüse karşı desteğini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Almanya’nın farklı kentlerindeki ulaşım ihtiyaçları için araç tahsis eden şirket 110.000 adedi aşkın maske desteği sağladı. Uzun yıllardır 3D yazıcı teknolojisini kullanan Daimler, 3D yazıcı ağını yıllık 150 bin adetlik medikal ürün üretimi için devreye alıyor.

    Solunum cihazı

    Ayrıca Mercedes Formula 1 takımının mühendisleri Londra Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlarla geliştirdikleri; Kovid - 19 hastalarının yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başladı.

    31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Normalleşme süreci 4 Mayıs’ta başlıyor

    Normalleşme süreci 4 Mayıs’ta başlıyor

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    23 limandan İstiklal Marşı yankılanacak

    23 limandan İstiklal Marşı yankılanacak

    Sıradaki Haber