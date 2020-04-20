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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Merdivenaltı üretime karşı tedbirli olunmalı’
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    20.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘Merdivenaltı üretime karşı tedbirli olunmalı’

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araba arkasında satılan ekmek, tatlı gibi ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Merdivenaltı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı” dedi.

    ‘Merdivenaltı üretime karşı tedbirli olunmalı’

    Palandöken, yazılı açıklamasında, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınan günlerde, Ramazan’ın yaklaşmasıyla gıda  alışverişine yönelimin arttığını bildirdi. Bu süreçte araba arkasında satılan ekmek, tatlı gibi ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Merdivenaltı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı. Piyasalarda haksız kazanç elde edenler değil işini dürüst yapanlar canlanan bu süreçten faydalanmalı” dedi. Palandöken, devletin merdiven altı üretim yapanları ilan ettiğini anımsatarak vatandaşların da bu süreçte tedbirli olmasını istedi. Bu süreçte internetten alışverişin artığına dikkati çeken Palandöken, “İnternetten en çok gıda, temizlik, market alışverişi yapılıyor. İnternetten alışverişlerin artması fırsatçılara da kapıları aralıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı hijyen ürünleri, gıda ürünleri satılmaya başlandı” uyarısında bulundu.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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