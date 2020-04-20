‘Merdivenaltı üretime karşı tedbirli olunmalı’

Palandöken, yazılı açıklamasında, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınan günlerde, Ramazan’ın yaklaşmasıyla gıda alışverişine yönelimin arttığını bildirdi. Bu süreçte araba arkasında satılan ekmek, tatlı gibi ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Merdivenaltı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı. Piyasalarda haksız kazanç elde edenler değil işini dürüst yapanlar canlanan bu süreçten faydalanmalı” dedi. Palandöken, devletin merdiven altı üretim yapanları ilan ettiğini anımsatarak vatandaşların da bu süreçte tedbirli olmasını istedi. Bu süreçte internetten alışverişin artığına dikkati çeken Palandöken, “İnternetten en çok gıda, temizlik, market alışverişi yapılıyor. İnternetten alışverişlerin artması fırsatçılara da kapıları aralıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı hijyen ürünleri, gıda ürünleri satılmaya başlandı” uyarısında bulundu.