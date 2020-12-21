21.12.2020 - 11:57 |
Merkez Bakansı (PPK) faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman?
Gözler bu ay yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında... Faizlerin artıp artmayacağı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Günler ilerledikçe Merkez Bakansı (PPK) faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman? sorusu gündem olmaya başladı.
Son yapılan Merkez Bankası toplantısında politika faizinde ciddi bir artış yaşandı. TCMB toplantısına sayılı günler kala bir artış olup olmayacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Şu sıralar en çok yeneltilen soruların başında Merkez Bakansı (PPK) faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman? geliyor. İşte ayrıntılar...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 24 Aralık Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlandıGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı törende rahatsızlandı. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dakikalar sonra kürsüye döndü. Açıklamasında ise, 'uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum' dedi.