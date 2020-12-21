Son yapılan Merkez Bankası toplantısında politika faizinde ciddi bir artış yaşandı. TCMB toplantısına sayılı günler kala bir artış olup olmayacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Şu sıralar en çok yeneltilen soruların başında Merkez Bakansı (PPK) faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman? geliyor. İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 24 Aralık Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.