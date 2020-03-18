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    Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası açıkladı! Bankalara...
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    18.03.2020 - 16:08 | | Foreks

    Merkez Bankası açıkladı! Bankalara...

    TCMB repo piyasasında, piyasa yapıcı bankalara 17 milyar 224 milyon TL kullandırdı.

    Merkez Bankası açıkladı! Bankalara...

    Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara repo piyasasında 17 milyar  224 milyon TL kullandırdı. Banka'nın  piyasa yapıcılara fonlamasında basit faiz yüzde 8,75, bileşik faiz yüzde 9,14 oldu.

      Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.
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