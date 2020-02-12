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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası açıkladı: Masraf tarifeleri internete asılacak!
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    12.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Merkez Bankası açıkladı: Masraf tarifeleri internete asılacak!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, “Zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

    Merkez Bankası açıkladı: Masraf tarifeleri internete asılacak!

    Çetinkaya, şunları kaydetti:

    “Yaptığımız düzenleme ile bankaların ticari müşterilerine sundukları ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve niteliklerini, azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin standartları belirlemeyi hedefliyoruz. Temel amaç tahsil edilen ücretlerin daha şeffaf, anlaşılır, öngörülebilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak.”

    Üç temel düzenleme

    Çetinkaya, tebliğde yapılan düzenlemeleri şöyle anlattı:

    “Tebliğ ile temel olarak üç konuda düzenleme yapıldı. İlk olarak, mevcut durumda, bankalar ticari işlemler için çok fazla sayıda kalem altında ücret tahsil ediyor. Bu tebliğ ile ücretleri 51 kalemle sınırlandırdık. İkinci olarak bazı ücret kalemlerine niceliksel veya niteliksel sınırlamalar getirdik. Üçüncü olarak bankalara, bilgilendirme yükümlülüğü getirdik. Artık bankaların tüm ücret kalemlerine ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgileri internet sitelerinde açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde ilan etmeleri gerekiyor.”

    Çetinkaya, “Bankalar tebliğ ekinde yer alan ücretler dışında, üçüncü kişilere ek bir masraf ödemesi söz konusu olmadıkça, herhangi bir ücret alamayacak” diye konuştu.

    Martta başlayacak

    Tebliğde yer alan düzenlemelerin, 1 Mart 2020’de yürürlüğe gireceğini belirten Çetinkaya, “Ancak, 1 Mart’tan önce kurulmuş sözleşmelerin bu tarihten sonra gerçekleştirilecek işlemleri için de tebliğ hükümleri geçerli olacak” dedi.

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