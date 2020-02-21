Merkez Bankası Başkanı BTSO’nun konuğu oluyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak son 7 yılda Cumhurbaşkanlığı, Bakan ve milletvekili seviyesinde 100’ü aşkın istişâre toplantısına imza attıklarını söyledi.

BTSO üyelerinden aldıkları güç ve ortak akılla Bursa ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Burkay, “BTSO şubat ayı meclis toplantımızda T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı meclisimizle buluşturacağız. 25 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek meclis toplantısının yanı sıra BTSO Yüksek İstişâre Kurulu Üyeleri ile de bir araya gelecek Merkez Bankası Başkanımızla iş dünyamızın talep ve görüşlerini paylaşacağız” şeklinde konuştu.