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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası Başkanı Uysal: İndirim yaradı toparlanma güçlü
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    26.02.2020 - 07:00 |

    Merkez Bankası Başkanı Uysal: İndirim yaradı toparlanma güçlü

    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, faizlerdeki indirimlerin kredi ve mevduat faizlerine güçlü bir şekilde yansığını belirterek, “Enflasyonu düşürmeye odaklı para politikası duruşumuzu korurken, diğer makro politikaları da finansal istikrarı desteklemek için eş güdüm içinde uygulamaya devam edeceğiz” dedi

    Merkez Bankası Başkanı Uysal: İndirim yaradı toparlanma güçlü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, politika faizindeki indirimlerin kredi ve mevduat faizlerine güçlü şekilde yansıdığını söyledi.

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda üyelere hitap eden Uysal, eş güdüm içinde uygulanan basiretli makro politikaların  etkisiyle 2019 yılında enflasyon, iktisadi faaliyet ve dış dengede önemli  kazanımlar sağlandığını anlattı. Uysal, bu kazanımların ilerleyen süreçte de güçlenerek devam etmesinin fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

    ‘Krediye ulaşım kolaylığı’

    Ekonomideki toparlanmanın yıl içinde giderek artan bir sektörel yayılım sergilediğini ve son dönemde güç kazandığını dile getiren Murat Uysal, aralık ayı sanayi üretimi verisi ve son çeyreğe ilişkin anket göstergelerinin bu gelişmeyi teyit ettiğini vurguladı.

    Uysal, şöyle devam etti: “Sektörel güven endeksleri, ticaret, hizmet ve inşaat  faaliyetlerindeki iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İktisadi faaliyetteki  toparlanmanın yanında, yatırım ve istihdam gelişmeleri de büyümenin kalıcılığı ve  kapsayıcılığı açısından önem arz ediyor. Bu çerçevede, ilk olarak yatırım  gelişmelerine baktığımızda, firmaların yatırım eğiliminin küçük ve orta ölçekli  firmaları da kapsayacak şekilde iyileşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu  gelişmede, finansal koşullardaki iyileşmenin katkısı olduğunu düşünüyoruz. Faiz  indirimlerinin yanı sıra zorunlu karşılıklar gibi diğer önlemler de krediye  erişimin kolaylaşmasını sağlıyor. Reel sektörün uzun vadeli finansmana erişiminin  desteklenmesi, yatırımlara ve istihdama olumlu yansıyarak finansal istikrara  katkı yapmaya devam edecektir.”

    ‘Güçlü duruş’

    Para politikasındaki temkinli duruşun ve enflasyondaki istikrarlı düşüşün enflasyon beklentilerinin hızla gerilemesinde etkili olduğuna dikkati çeken Uysal, “Ülke risk primiyle enflasyon beklentilerindeki gerileme orta ve uzun vadeli tahvil faizlerinin de düşmesine yol açtı” ifadesini kullandı. Uysal, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi ve uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi açısından büyük önem  taşıdığını belirtti.

    Uysal, “Politika faizindeki indirimlerin kredi ve mevduat faizlerine güçlü bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Enflasyonu düşürmeye odaklı para politikası  duruşumuzu korurken, diğer makro politikaları da finansal istikrarı desteklemek  için eş güdüm içinde uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

    Enflasyon hedefi

    Ocak Enflasyon Raporu’na da değinen Murat Uysal, “Enflasyonu düşürmeye odaklı, temkinli para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, 2020 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 8.2 olarak koruduk. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” dedi. BURSA AA

     

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