BİST100.0570.87EURO7.47-0.13USD6.91-0.03ALTIN385.120.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
    ABONE OL
    15.05.2020 - 14:54 | | AA

    Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38'e indi.

    Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

    TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

    Bir önceki anket döneminde yüzde 0,93 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,76'ya geriledi.

    Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,76'dan yüzde 9,38'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 9,20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,62'den yüzde 8,30'a indi.

    Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,9277'den 7,0180'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,1104'ten 7,2204'e yükseldi.

    Bir önceki anket döneminde 6 milyar 50 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7 milyar 225,5 milyon dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 15 milyar 322 milyon dolardan 16 milyar 823 milyar dolara çıktı.

    Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8,39 oldu

    Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde eksi 0,6'dan yüzde eksi 1,3'e inerken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,6 olarak değişmedi.

    Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 9,03'ten yüzde 8,28'e düştü.

    TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,39 ve yüzde 7,86 olarak kayıtlara geçti.

    1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler: HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı

    Son dakika haberler: HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Sigara zammı ne zaman? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

    Sigara zammı ne zaman? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

    Sıradaki Haber