BİST89.2560,19EURO 7,32-0,50USD6,68-0,36ALTIN342,67-0,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası dolar rezervleri arttı
    ABONE OL
    02.04.2020 - 15:12 | | AA

    Merkez Bankası dolar rezervleri arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 958 milyon dolar artarak 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası dolar rezervleri arttı

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 64 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Mart'ta 65 milyar 143 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 20 milyon dolar artarak 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 958 milyon dolar artışla 93 milyar 448 milyon dolardan 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

    Corona virüsten çöp poşetiyle korunuyorKahramanmaraş’ta bir vatandaş corona virüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahatlerde özel araç için izin belgesi gerekli mi?

    Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahatlerde özel araç için izin belgesi gerekli mi?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    Evde uykuya dalan yaşlı adam paniğe neden oldu!

    Evde uykuya dalan yaşlı adam paniğe neden oldu!

    Sıradaki Haber