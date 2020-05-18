Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı

Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle toplantı salonuna az sayıda katılımcı alındı. Türkiye’de 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve belirli illerde uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlaması dolayısıyla pay sahipleri toplantıya elektronik ortamda katıldı. Toplantı maddelerine ilişkin görüş ve sorularını Elektronik Genel Kurul sisteminden ileten pay sahipleri, toplantıda oylarını da elektronik ortamda kullandılar.