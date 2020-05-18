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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı
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    18.05.2020 - 16:10 | | AA

    Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı

    Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu, Covid-19 sebebiyle az sayıda katılımcıyla yapıldı. Pay sahipleri ise toplantıya elektronik ortamdan katılım sağladı.

    Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı

    Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle toplantı salonuna az sayıda katılımcı alındı. Türkiye’de 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve belirli illerde uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlaması dolayısıyla pay sahipleri toplantıya elektronik ortamda katıldı. Toplantı maddelerine ilişkin görüş ve sorularını Elektronik Genel Kurul sisteminden ileten pay sahipleri, toplantıda oylarını da elektronik ortamda kullandılar.

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