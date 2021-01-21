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21.01.2021 - 15:02 | | AA

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 81 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 81 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 775 milyon dolar azalışla 47 milyar 902 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Ocak'ta 48 milyar 677 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 708 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 887 milyon dolardan 42 milyar 179 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolardan 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu!Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde 20-30 kişinin bir arada olduğu evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
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