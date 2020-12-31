31.12.2020 - 15:19 | | AA
Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 822 milyon dolar artarak 94 milyar 629 milyon dolara ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.
6 dakikada 2020... Türkiye ve dünyada neler oldu?Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 80 milyon insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsü 2020 yılında gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Karantina süreciyle, yaşanan ölümlerde ve maskeyle geçen 2020 yılında corona virüs haricinde de birçok önemli olay gerçekleşti. Şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoramasını sizler için oluşturduk.