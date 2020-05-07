BİST99.0890.52EURO 7.810.56USD7.230.48ALTIN394.641.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri azaldı
    ABONE OL
    07.05.2020 - 14:55 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri azaldı

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar 457 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 52 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar dolar artarak 33 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 786 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 204 milyon dolar azalışla 86 milyar 447 milyon dolardan 86 milyar 243 milyon dolara düştü.

    Corona virüs yoğun bakım servisinde duygulandıran anlarTürkiye’de ilk corona virüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Danıştay yeni başkanı Zeki Yiğit'in biyografisi...

    Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Danıştay yeni başkanı Zeki Yiğit'in biyografisi...

    Sıradaki Haber