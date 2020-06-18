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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri yükseldi
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    18.06.2020 - 15:01 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası rezervleri yükseldi

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 12 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 127 milyon dolar azalışla 55 milyar 483 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 55 milyar 610 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 969 milyon dolar artışla 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 579 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 842 milyon dolar artışla 92 milyar 220 milyon dolardan 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi. 

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