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04.02.2021 - 15:09 | | AA

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 207 milyon dolar artarak 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 856 milyon dolar artışla 53 milyar 367 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Ocak'ta 50 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 649 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 818 milyon dolardan 42 milyar 169 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 207 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

Cenazeler karıştı! Koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındıGeçtiğimiz hafta Almanya’da hayatını kaybeden merhumlardan Mustafa Özdemir (70) ile Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri yakınlara teslim sırasında karıştı. Defnedilmek için Türkiye’ye getirilip Trabzon’da toprağa verilen Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi, mezar tekrar kazılarak geri çıkarıldı ve Elazığ'a gönderildi. Elazığ’da teşhis için morga giden Yıldırım’ın yakınları ise Özdemir, koronavirüsten öldüğü için karantinaya alındı.
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