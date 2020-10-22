85,65BİST1.2120.00EURO9.25-0.07USD7.80-0.11ALTIN481.61-0.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
    ABONE OL
    22.10.2020 - 09:55 |

    Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

    Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda olacak. Toplantı bugün gerçekleşirken milyonlarca kişi faiz kararını bekliyor. Bu nedenle Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? soruları gündemde...

    Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşiyor. Piyasaların gözü kulağı toplantıdan çıkacak kararda... Yurttaşlar da faiz kararını beklerken Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? soruları art arda soruluyor.

    TOPLANTI NE ZAMAN?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22 Ekim Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı saat 14.00 duyurulacak.

    BEKLENTİLER FAİZ ARTIŞI YÖNÜNDE

    AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

    24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

      NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracından yeni görüntülerAmerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      A 101 aktüel katalog 22 Ekim bugün | Bu hafta a101'in indirimli ürünleri

      A 101 aktüel katalog 22 Ekim bugün | Bu hafta a101'in indirimli ürünleri

      Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

      Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

      Ankara'nın gündeminde...

      Ankara'nın gündeminde...

      KPSS sonuçları sorgulama | 2020 KPSS lisans sonuçları osym.gov.tr'de

      KPSS sonuçları sorgulama | 2020 KPSS lisans sonuçları osym.gov.tr'de

      Sıradaki Haber