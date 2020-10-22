Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda olacak. Toplantı bugün gerçekleşirken milyonlarca kişi faiz kararını bekliyor. Bu nedenle Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? soruları gündemde...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşiyor. Piyasaların gözü kulağı toplantıdan çıkacak kararda... Yurttaşlar da faiz kararını beklerken Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? soruları art arda soruluyor.
TOPLANTI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22 Ekim Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı saat 14.00 duyurulacak.
BEKLENTİLER FAİZ ARTIŞI YÖNÜNDE
AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.
24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.