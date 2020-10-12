85,74BİST1.1660.00EURO9.330.47USD7.900.57ALTIN489.190.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
    ABONE OL
    12.10.2020 - 09:17 | | Foreks

    Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklardan (ZK) alınan komisyonları azaltırken, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizleri artırdı.

    Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TCMB, bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını da kredi büyüme koşulundan bağımsız, kredi büyüme koşulunu sağlayan ve sağlamayan bankalarda da 200 baz puan artırdı.

    Analistler, söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğuna dikkati çekti.

    Yabancı para ZK'lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK'lara ödenen faizlerin artırılmasının bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacağını belirten analistler, bu değişikliklerin, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini vurguladı. 

    14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi bakıyorAntalya'nın Serik ilçesinde galericilik yapan klasik araç meraklısı Mehmet Cesur (55), yaklaşık 3 ay önce aldığı 1954 model Hanomag marka traktörü yeniledi. Şimdi tıkır tıkır çalışır hale getirdiği traktörüyle evinden işine gidip gelen Mehmet Cesur, "Lüks araçları artık kullanmıyorum. Bu ayrı bir zevk veriyor. Şu an bana 4x4 sıfır traktör verseler bunun yerine değişmem" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öksürüğe ne iyi gelir, neden olur? Öksürük nasıl geçer, işte bitkisel yöntemler

    Öksürüğe ne iyi gelir, neden olur? Öksürük nasıl geçer, işte bitkisel yöntemler

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    PTT kargo çalışma saatleri | PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    PTT kargo çalışma saatleri | PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Sıradaki Haber