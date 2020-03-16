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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!
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    16.03.2020 - 07:29 | | Foreks

    Son dakika... Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!

    Son dakika haberine göre; TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.

    Son dakika... Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!

    Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını(Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

    Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8,00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6,00'ya çekilecek.

    Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden  itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile  belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %8, diğer bankalara %0 uygulanacak.

     

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