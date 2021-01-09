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09.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Merkez Bankası’ndan ödemeye FAST çözüm

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7 gün 24 saat anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasıyla dün itibarıyla kullanıma açıldı.

Merkez Bankası’ndan ödemeye FAST çözüm

TCMB’den yapılan açıklamada, FAST Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi’nin de kullanıma sunulduğu belirtildi.

İlk aşamada 50 TL

FAST Sistemi’nin yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 lira limitli başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecektir. FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.”

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